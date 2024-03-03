الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الزراعة: إقبال كثيف على معرض "خير مزارعنا لأهالينا" في الدقي

جانب من المعرض
جانب من المعرض

شهد معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" إقبالاً كبيرًا من المواطنين خلال ثاني أيام افتتاحه بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي، حيث يحتوي المعرض على جميع المنتجات الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين، بالإضافة إلى سلع شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، 
افتتحا أمس السبت، ‏معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" للمنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك.

ومن ناحيته، قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة المشرف العام على المنافذ والمعارض بالوزارة، إن معرض خير مزارعنا لأهالينا يعتبر من أكبر المعارض المقامة حاليًا حيث يبلغ عدد المشاركين في المعرض 70 عارضًا ومقام على مساحة 1500 م ويوجد به أكثر من 200 سلعة 
وان مبادرة خير مزارعنا لأهالينا جاءت لتلبية رغبات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ولتحقيق التوازن وضبط الأسعار داخل الأسواق المصرية.


وأكد أن ذلك يأتى تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية المستمرة بالتوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض لزيادة نسب التغطية لخدمة كافة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بضخ وإتاحة كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية وأن تكون بجودة عالية، مشددًا على ضرورة الرقابة عليها والمعرض السلع الغذائية مفتوح يوميًا أمام المواطنين من العاشرة صباحًا إلى التاسعة مساءً، ومستمر طوال شهر رمضان الكريم بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية أمام نادى الصيد بحي الدقي.

الزراعة معرض خير مزارعنا لأهالينا بالدقي يشهد إقبالا كبيرا المواطنين لشراء احتياجات شهر

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