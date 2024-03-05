وزير التموين يعلن عن مفاجأة سارة للمواطنين

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، انخفاض أسعار الزيوت من 100 لـ 80 جنيهًا.

وشدد الوزير على أن المواطن لن يسمع عن مشاكل عدم وجود سكر.

جاء ذلك على هامش افتتاح المصيلحي والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كوانفرنس عدد 16 مكتبا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة "الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار،العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، إبشواى، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبو تيج، المنزلة، رشيد، دسوق".