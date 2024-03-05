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مصر

وزير التموين يطالب بإنشاء تطبيق على الهاتف المحمول لطلب خدمات السجل التجارى

الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه من المهم تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، موضحا أن قرار التحويل لم يكن يحدث إلا بالتطور في تكنولوجيا المعلومات، حيث يقوم صاحب الخدمة بالحصول عليها بشكل سريع.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور على المصيلحى، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس 16 مكتبا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة "الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفرالدوار، العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، أبشواى، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبوتيج، المنزلة، رشيد، دسوق".

إنشاء تطبيق على الهاتف المحمول لطلب خدمات السجل التجاري

وطالب الوزير بأن يتم إنشاء تطبيق على الهاتف المحمول لطلب خدمات السجل التجاري على التليفون المحمول، تيسيرا على المواطنين، وهو ما يوفر الوقت بطريقة محترمة جدا.

وكشف الوزير عن أن الخدمات التكنولوحية في مصر وتطورها هو ما يؤثر على حركة التجارة الداخلية في مصر.

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