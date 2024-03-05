الثلاثاء 05 مارس 2024
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مصر

عشماوى: إتاحة خدمة أجهزة الدفع الإلكترونى بمكاتب السجل التجارى

الدكتور إبراهيم عشماوي،
الدكتور إبراهيم عشماوي،

قال  الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه جرى تطوير 67 مكتب سجل تجاري حتى الآن وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة من إجمالي شبكة مكاتب السجل المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تبلغ 112 مكتب سجل تجاري، ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل خلال العام الجاري.

إتاحة خدمة أجهزة الدفع الإلكتروني بمكاتب السجل التجاري

كما تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية، من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية، وتيسيرًا على عملاء السجل التجاري، فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه، ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة، لافتًا إلى أنه بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تم نشر أجهزة الدفع الإلكتروني بمكاتب السجل التجاري مع تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة.
 
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، 16 مكتبًا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة "الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفرلدوار، العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، إبشواى، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبوتيج، المنزلة، رشيد، دسوق".

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، فضلًا عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة، في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية.

الدكتور إبراهيم عشماوى ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الجمهورية السجل التجاري

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