الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التموين": أكثر من 4 ملايين معاملة بالسجل التجارى خلال 2023

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية وصل إلى 14 خدمة حاليا من إجمالي 36 خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى 39% من الخدمات إلكترونيا، لافتا إلى أن عدد معاملات السجل التجاري  على مدار عام 2023  بلغ 4 ملايين و23 ألف معاملة مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة عام 2021.

يأتي ذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، كما تمت إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية.

16 مكتب سجل تجارى نموذجى

جاء ذلك خلال افتتاح  الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرانس، 16 مكتب من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي  في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة "الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار، العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، إبشواى، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبو تيج، المنزلة، رشيد، دسوق".

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، فضلًا عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة، في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية.

الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة عدد الخدمات التجارى مصر

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