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مصر

وزير التموين: إتاحة خدمات السجل التجارى إلكترونيًا

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بجانب تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية تمت إتاحة الخدمات إلكترونيًا.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.

وأشار إلى أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليًا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري، وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تمت إضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب، ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليًا إلى 112 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

وزير التموين: "مفيش منتج هيتحط في أى ماركت دون تسعيرة"


جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، عدد 16 مكتبًا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي  في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة "الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفرالدوار، العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، إبشواى، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبوتيج، المنزلة، رشيد، دسوق".

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وزير التموين: "مفيش منتج هيتحط في أى ماركت دون تسعيرة"

 

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