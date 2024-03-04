الإثنين 04 مارس 2024
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مصر

وزير التموين: "مفيش منتج هيتحط في أي ماركت بدون تسعيرة"

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك رقابة صارمة على الأسعار في الأسواق.

 

وأضاف الوزير، خلال افتتاحه إحدى سلاسل الغذاء في منطقة حي الأسمرات، أن هناك نهجا للوزارة بوضع الأسعار على جميع السلع داخل المحلات، متابعًا: مفيش منتج هيتحط في أي ماركت بدون تسعيرة على ضرورة وضع التسعيرة على كل منتج في منافذ بيع السلع داخل المحلات، قائلا: «مفيش منتج هيتحط في أي ماركت بدون تسعيرة».

 

وجاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية، إحدى سلاسل الغذاء في منطقة حي الأسمرات.

 

وتابع أن إجمالي مساهمة نشاط التجارة الداخلية، بالإضافة إلى النقل واللوجستيات يستحوذ على 18% من الناتج المحلي الإجمالي.


وأضاف خلال افتتاحه يرافقه محافظ القاهرة، خالد عبدالعال، لإحدى السلاسل التجارية  في منطقة حي الأسمرات باستثمارات تصل إلى 35 مليون جنيه- إن البنية الأساسية للتجارة الداخلية تضم مناطق لوجستية وشبكات توزيع ومخازن وأسواق جملة، لافتًا إلى أن المتجر يعد نقلة مميزة في قطاع التجارة الداخلية فهو يضم البيع بالجملة ونصف الجملة والتجزئة، كما أن هذا النوع من المتاجر يلغي الوساطة بين حلقات التداول المتعددة، بما يدعم طرح منتجات بجودة عالية وأسعار مميزة.


وأوضح المصيلحي، أن المتجر يزداد تميزًا بوجوده بحي الأسمرات، الذي يعد مثالًا قويًا على إحلال العشوئيات لمدنية متطورة.

 

كان قد أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا لتنظيم العمل في المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية والأنشطة التجارية الأخرى في شهر رمضان، ونص التوجيه على إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين وأخرى فرعية بالإدارات التموينية، لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.

 

وصرح المتحدث الرسمي أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن التوجيه قد شمل السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساء، بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز، على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقًا لظروف كل منطقة، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم تيسيرًا على المواطنين.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الأسعار في الأسواق إحدى سلاسل الغذاء حي الاسمرات علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية منافذ بيع السلع

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