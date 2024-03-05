ملابسات تغيب طفل بالفيوم: "سرق ذهب والدته وباعه"

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب طفل بالفيوم.

وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالفيوم من والد الطفل بتغيب نجله عن منزلهما، وأسفرت الجهود عن قيام المتغيب بسرقة مشغولات ذهبية خاصة بوالدته وقيامه بالاشتراك مع أحد الأشخاص فى بيع المشغولات الذهبية لأحد محلات الصاغة.

تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى، من متحصلات البيع، وبمواجهتهما قررا قيامهما ببيع المشغولات الذهبية لمالك أحد المحال، أمكن ضبطه وأرشد عن المشغولات الذهبية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وتم تسليم المتغيب لأهليته عقب أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته.