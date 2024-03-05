وزير الإسكان: جولات تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بـ6 مدن جديدة

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إن مسئولي الوزارة إجروا بعدة جولات تفقدية، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الإسكان، والمرافق، والطرق، والتطوير، والخدمات، بـ6 مدن جديدة، شملت القاهرة الجديدة، والسويس الجديدة، والشروق، والمنيا الجديدة، والعبور، والفيوم الجديدة.

وأضاف الوزير، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الجولات التفقدية تأتي في إطار التوجيهات المستمرة لمسئولي الوزارة، بأهمية الزيارات الميدانية لمواقع العمل، في حل المشكلات، وتذليل العقبات، وكذا دفع العمل، خاصة بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين"، وكذا مشروعات المرافق، والخدمات، والتأكيد على إنهاء المشروعات في مواعيدها، وبالجودة المطلوبة.

وفي السياق، تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سير العمل بمشروع جنة السكنى بالتجمع الثالث، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة، والزراعة، وتنسيق الموقع، بجميع مشروعات الإسكان بالمدينة.

كما تابع المهندس عبد الرءوف الغيطي، تقدم أعمال الطرق الجارية بطريق (RR) قطاع التجمع الثالث، وكذا أعمال الطرق بالتجمع السادس " مثلث الأمل "، موجهًا بالالتزام بمتابعة تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة.

وتفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، الموقف التنفيذي للوحدات السكنية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل"، بالمدينة، يرافقها مسئولو الجهاز، والمشروعات.

وتجولت مخلوف، بموقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " حيث يجرى تنفيذ 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية بمحور منخفضي الدخل، كما تفقدت نماذج للوحدات السكنية التي تم تشطيبها، وأعمال البنية التحتية شاملة أعمال المرافق.

بدوره، استكمل المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، جولاته المرورية بتفقد أعمال رفع الكفاءة للزراعة والنظافة بمداخل المدينة، وذلك ضمن خطة الزراعة والتجميل التي تبناها جهاز مدينة الشروق لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

وتفقد رئيس جهاز الشروق، ومرافقوه، مدخلي السويس 1، و2 للمدينة، موجهًا بتكثيف حملات الصيانة اللازمة للمزروعات بالمداخل، وكذا تدعيم المسطحات بشتلات الورود، مع رفع مخلفات الصيانة الناتجة من الأعمال، كما تابع أعمال التقليم الجارية للنخيل الواقع بجُزر المحور الغربي.

وأوضح رئيس الجهاز، أن المرحلة الحالية يتضمنها تنفيذ أرصفة المشاة أمام العقارات، وحول المناطق المخصصة للزراعة، وكذا حول مراكز الخدمات، موجهًا خلال متابعته للمشروع برفع المخلفات، وإخلاء مواقع التنفيذ من أية عوائق بالطرق.

وفي المنيا الجديدة، قام المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بالمرور على محطة تنقية مياه الشرب الرئيسية بالمدينة، لتفقد جميع مكونات المحطة، ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة الجارية.

وتابع مسئولو جهاز المنيا الجديدة، لمتابعة أعمال تنفيذ الممشى السياحي بمواجهة الحي الرابع، وتم التأكيد على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في أقرب وقت ممكن، وكذا ضرورة الالتزام في تنفيذ الأعمال بالمواصفات الفنية، واختيار أجود الخامات.

وتفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال الطبقة الأسفلتية، وإعادة الشيء لأصله للطرق لمسار مشروع تخفيض المنسوب للمياه السطحية بالحي السابع بجوار مسجد الشريف أمام المحطة.

وتابع المهندس أحمد رشاد، أعمال التطوير وتنسيق الموقع الجارية بالإسكان العائلي (2 - 4 - 6 - 8)، ونظافة الطرق ورفع مخلفات نواتج التطوير وصب خرسانات الأرصفة.

وفي الفيوم الجديدة، قام المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة لمدينة الفيوم الجديدة، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور المهندس عصام بدوى، المشرف على مدن شمال الصعيد، والمهندس خالد نايف، رئيس جهاز المدينة.