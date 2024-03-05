الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

الباب المفتوح.. سيرة فرد وتاريخ وطن بنادي كتاب الجزويت

الباب المفتوح
الباب المفتوح

الباب المفتوح، محور أمسية جديدة من أمسيات نادي كتاب الجزويت، والتي تعقد في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية.

 

الباب المفتوح سيرة فرد وتاريخ وطن

 

الباب المفتوح، رواية/ سيرة ذاتية للكاتبة الراحلة لطيفة الزيات، محور الأمسية التي يحتضنها مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ضمن الاحتفالات بشهر المرأة، وتناقش خلالها الكاتبة أميمة عبدالشافي، سيرة الكاتبة لطيفة الزيات والتي رصدتها في سيرتها الذاتية، في رواية "الباب المفتوح"، والتي توضح كيف كانت "الزيات"، علامة فارقة في كتابة المرأة العربية.

 

لطيفة الزيات كاتبة أصيلة لم تصور المسعى إلى الحرية كطريق سهل وواضح، بل جسدته بعثراته وصعوباته ومزالقه، وأيضًا ببهائه وسكينته. كتبت "الباب المفتوح" في كل نصوصها ففتحت الباب لأجيال من الكاتبات ينتسبن إليها ويواصلن الطريق» كما وصفتها الروائية رضوى عاشور.

 

كما يتخلل الأمسية عرض للفيلم الذي أخرجه المخرج هنري بركات بنفس عنوان الرواية "الباب المفتوح"، والذي تدور أحداثه حول "ليلى"، وهي فتاة ذكية، ومليئة بالحيوية، تعيش في مجتمع تقليدي لا ينتظر من المرأة إلا الخنوع والطاعة. 

ولكن ليلى غير مستعدة للتسليم بسهولة، فتناضل من أجل أن تحصل على حريتها كإنسانة، كما تنخرط في الحركة الوطنية من أجل أن تحرر بلادها أيضًا. وبينما تغلي مصر وتثور خلال أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين فتواجه العثرات والانتصارات، نعيش مع ليلى آمالها وانهزاماتها وانتصاراتها في حياتها الشخصية في سبيل حب صادق تصبو إليه، فهل ستجد في نفسها القوة لتفتح الباب وتنطلق رواية رائعة تتحرك ببراعة مذهلة بين الحميمي والعام، بين سيرة الفرد وتاريخ الوطن.

 

رواية الباب المفتوح حوَّلها المخرج هنري بركات إلى فيلم ناجح من بطولة فاتن حمامة وصالح سليم، حسن يوسف، شويكار، محمود الحديني، وفاز بجائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثلة لفاتن حمامة في مهرجان جاكرتا السينمائي.

 

يذكر أن أميمة عبدالشافي، كاتبة تعمل وتعيش بالإسكندرية، وفاعلة ثقافية مهتمة باللغة والنقد والتعليم البديل، نشرت مجموعة قصصية منها: “بعض ما يعرفه الجميع” دار المحروسة 2009، ديون “أدين للوحدة بالكثير”  صفصافة للنشر والتوزيع 2021، وشاركت في مطبوعات منها: تجربة وكتاب “الكل” 2004، ديوان الأمومة، دار ميريت 2017، أناشيد الغيمة المارقة - شعراء الموجة الأحدث في قصيدة النثر المصرية- دار الحضارة العربية/أنطولوجيا شعرية 2019. أسست وتدير وكالة بهنا للفنون في الإسكندرية.

الباب المفتوح سيرة فرد وتاريخ وطن نادي كتاب الجزويت مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية لطيفة الزيات رضوى عاشور الكاتبة أميمة عبد الشافي المخرج هنري بركات

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