الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

30 شركة مصرية في كينيا لبحث إمكانيات تعزيز التجارة بين البلدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تبدأ اليوم فعاليات اللقاءات الثنائية للبعثة التجارية المصرية إلى دولة كينيا، والتي تقام في الفترة من 3 وحتى 6 مارس الجاري، بتنظيم من كلا من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وبالتنسيق مع التمثيل التجاري المصري وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية لتطوير المجتمع "مشروع تريد"، ومشاركة شركة “أي تي إل لوجستيك مصر”، والبنك التجاري الدولي بكينيا.

 تشارك في البعثة  30 شركة مصرية، منها 20 أعضاء من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، و10 أعضاء من المجلس التصديري لمواد البناء.

وصل الوفد المصري إلى كينيا مساء أول أمس، وبدأ مهمته بزيارة الأسواق في كينيا للتعرف على طبيعة المنتجات والسلع وتحديد القدرة على تسعير منتجاتهم والاطلاع على المنتجات المنافسة بالسوق الكيني، وذلك بالنسبة للقطاعات المشاركة في البعثة من كلا المجلسين وهي البلاستيك والمطاط- المواسير- مواد العزل والتبطين- المنظفات- الكيماويات المتخصصة – أكاسيد الحديد والمواد المستخدمة في تمهيد الطرق ومواد البناء والتشطيبات والسيراميك.

وجرى عقد اجتماع مع الشركات المشاركة بعد زيارة الأسواق بحضور المستشار التجاري بمكتب نيروبي للنقاش، حول اللقاءات الثنائية وماهية الشركات الحضور.

في هذا الصدد، أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أنه تم العمل على تحضيرات البعثة منذ ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات المختلفة سواء كانت الجهات الرسمية والدبلوماسية وكذلك الجهات الاستشارية القائمة على تنسيق اللقاءات الثنائية مع المشترين الأجانب، وكذلك اعداد الدراسة والبحوث التسويقية وقياس القدرة الاستيرادية للدول المستهدفة من كل منتج.

التجارية المصرية دولة كينيا 6 مارس الجاري المجلس التصديري للصناعات مصر والبنك التجاري

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