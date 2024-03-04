الحكومة تبحث عن شركات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية.. متحدث "الوزراء" يوضح

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، عن نتائج اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الطيران المدني، لمناقشة خطوات طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، أن المطارات تعد من أهم المرافق الحيوية في مصر، وتعكس الصورة الحضارية للبلاد أمام الزوار، ولهذا فإن الحكومة تسعى لتحسين جودة الخدمات وكفاءة التشغيل فيها.

وأضاف أن الاجتماع ناقش تفاصيل اختيار مستشار دولي متميز لإعداد خطة شاملة لعملية الطرح، والتي تهدف إلى تطوير منظومة متخصصة لإدارة حركة المسافرين وتقديم الخدمات بأعلى مستوى، وذلك من خلال دعوة أفضل وأكبر الشركات العالمية في هذا المجال، وتحديد جدول زمني للطرح.

وتابع أن الاجتماع استعرض أيضا قائمة الشركات الاستشارية المرشحة، ومعايير التقييم الفني والمالي لها، وتصورا أوليا للإطار الزمني للطرح، مؤكدا أن العملية تتم بما يتوافق مع المصلحة الوطنية، وبمراعاة الضوابط القانونية والفنية، وأن الحكومة لا تنوي بيع المطارات، بل تسعى لتحسين أدائها، وأن العروض المقدمة ستخضع للدراسة والتقييم بعناية.