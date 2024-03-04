الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الحكومة تبحث عن شركات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية.. متحدث "الوزراء" يوضح

المطارات المصرية
المطارات المصرية

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، عن نتائج اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الطيران المدني، لمناقشة خطوات طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، أن المطارات تعد من أهم المرافق الحيوية في مصر، وتعكس الصورة الحضارية للبلاد أمام الزوار، ولهذا فإن الحكومة تسعى لتحسين جودة الخدمات وكفاءة التشغيل فيها.

وأضاف أن الاجتماع ناقش تفاصيل اختيار مستشار دولي متميز لإعداد خطة شاملة لعملية الطرح، والتي تهدف إلى تطوير منظومة متخصصة لإدارة حركة المسافرين وتقديم الخدمات بأعلى مستوى، وذلك من خلال دعوة أفضل وأكبر الشركات العالمية في هذا المجال، وتحديد جدول زمني للطرح.

وتابع أن الاجتماع استعرض أيضا قائمة الشركات الاستشارية المرشحة، ومعايير التقييم الفني والمالي لها، وتصورا أوليا للإطار الزمني للطرح، مؤكدا أن العملية تتم بما يتوافق مع المصلحة الوطنية، وبمراعاة الضوابط القانونية والفنية، وأن الحكومة لا تنوي بيع المطارات، بل تسعى لتحسين أدائها، وأن العروض المقدمة ستخضع للدراسة والتقييم بعناية.

المستشار محمد الحمصاني مصطفى مدبولى وزير الطيران المدني إدارة وتشغيل المطارات المطارات قصواء الخلالي في المساء مع قصواء مصر الشركات العالمية بيع المطارات

الأكثر قراءة

عاجل| لديهما 5 أولاد.. حقيقة زفاف رونالدو وجورجينا غدا بالرياض

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

إفراج فورى.. متحدث الحكومة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار

حبيبة ونيرة.. تطورات مثيرة في حادثي فتاة الشروق وطالبة العريش

مطالبات بتشديد الرقابة لضبط الأسعار بعد تراجع الدولار بـ"السوق الموازية"

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول بحكومة الاحتلال: "جانتس لا يمثل" إسرائيل فى زيارة الولايات المتحدة

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟