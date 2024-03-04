استعدادا لطرحها.. غرفة الفنادق ترصد الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الملاك

أصدرت غرفة المنشات الفندقية برئاسة علاء عاقل، منشورًا إلى الشركات المالكة للفنادق بإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى القطاع السياحى، لافتة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصدد إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى القطاع السياحى لطرحها على الخريطة الاستثمارية كمنصة موحدة للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.

وقد طالبت الغرفة من اصحاب الشركات المالكة للفنادق، بموافاتها بمشروعاتهم المخطط لها والتى قد تحتاج الى ضخ إستثمارات فية سواء محلية أو أجنبية فى المستقبل حتى يتاح تضمينها للخريطة الإستثمارية المصرية وذلك عبر البريد الإلكترونى الخاصة بالغرفة.

وأشارت الغرفة إلى أن الشركات المالكة للفنادق ستقوم بملئ نموذج يتضمن اسم الفرصة الاستثمارية المقترحة ووصف هذه الفرصة، والأنشطة المقترحة وموقع المشروع وكافة التفاصيل والمكونات الخاصة بالمشروع التى تريد عرض فرص استثمارية فيه.

وفى ذات السياق تحرص وزارة السياحة والآثار على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها نظرًا لأن أعداد الغرف الموجودة حاليًا تمثل تحديًا أمام تحقيق صناعة السياحة المصرية، لمستهدفاتها خلال السنوات المقبلة حيث ان استراتجية تنمية القطاع السياحى تستهدف الوصول الى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

ومن المقرر أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري، وهناك مستهدفات للوصول إلى 432ألف غرفة بحلول عام 2028.

يشار إلى أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال عام 2023 بلغت نحو 14209 غرفة فندقية فى المحافظات المختلفة، والتي وفرت ما يقرب من 15600 فرصة عمل مباشرة، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وبذلك يصل إجمالي أعداد الغرف الفندقية المتاحة حاليًا الى نحو 220 ألف غرفة فندقية.

