اليونسكو تُعلن عن 75 منحة تابعة لبرنامج الزمالات "اليونسكو.. الصين" للعام الدراسى 2024/ 2025

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب التقدم لبرنامج الزمالات "اليونسكو/ الصين" للعام الدراسي 2024/ 2025.

وأوضحت منظمة اليونسكو أن هذا البرنامج أطلق من اليونسكو وحكومة الصين في عام 1994، ويُقدم (75) منحة دراسية لمدة عام واحد في الصين على المستويين (الجامعي والدراسات العُليا) خلال العام الدراسي 2024-2025.

وأفادت منظمة اليونسكو أنه يمكن لكل دولة عضو من أعضاء اليونسكو ترشيح 2 من المُتقدمين فقط لهذه المنح، بعد موافقة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على أن تكون إحداهما مُرشحة.

على من يرغب في التقدم لهذه المنح وللمزيد من المعلومات يُرجي الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.unesco.org/en/fellowships/greatwall

كما يجب إرسال الأوراق المطلوبة والمُتضمنة (خطاب ترشيح رسمي من الجهة التابع لها المرشح، ونماذج التقديم، بالإضافة إلى صور جواز السفر) على البريد الإلكتروني للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك في موعد غايته 9 مارس الجاري، حتى يتم اتخاذ اللازم في هذا الشأن من قبل اللجنة الوطنية.

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وفي سياق آخر نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث المؤتمر السنوي للمعهد للعام 2024 تحت عنوان "حلول مبتكرة للمشكلات الصحية الناشئة"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور فرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة.

وأوضح الدكتور محمد عباس شميس، مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة، أن محاور المؤتمر تناولت الطب الشخصي كأحد التوجهات الحديثة للتعامل مع المرض، واستخدام المنتجات النباتية المحملة على جزيئات النانو في علاج الأمراض السرطانية، مثل سرطان الثدي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع سرطان الكبد وسرطان المثانة، فضلًا عن تحديات تشخيص وعلاج الأمراض الجينية.