الشيخ رمضان عبدالمعز يدعو المسلمين الاستعداد لشهر رمضان المبارك (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن شهر رمضان هو شهر الخير والبركة الذي يجهله كثير من الناس، موضحا: "لو عرف الناس ما في رمضان من الخير لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان ونحن ندعو الله أن يبلغنا رمضان، ونحسب الأيام التي تفصلنا عن هذا الشهر الفضيل".

وأشار عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يبث على قناة دي إم سي، إلى أن الزمن يسرع والأيام تنقضي وشهر شعبان ينتهي ثم يأتي رمضان ثم شهور أخرى، قائلا: "في طرفة عين العمر ينقضي لذلك علينا أن ندعو الله أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها".