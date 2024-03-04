الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير التموين يكشف حقيقة زيادة الدعم خلال الفترة المقبلة

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كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه لن يتم رفع الدعم التمويني من 50 إلى 100 جنيه خلال الفترة المقبلة، معللًا ذلك أن الدولة في حالة تقشف ولا بد من تكاتف جميع الجهات ومساندتها للوصول إلى بر الأمان.

وشدد الوزير، خلال افتتاحه إحدى سلاسل الغذاء في منطقة الأسمرات، على ضرورة وضع التسعيرة على كل منتج في منافذ بيع السلع داخل المحلات، قائلًا: مفيش منتج هيتحط في أي ماركت بدون تسعيرة، كما أشار إلى وجود رقابة صارمة على الأسعار في الأسواق.

وكشف الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، عن حقيقة زيادة الدعم على  بطاقة التموين بقيمة 100 جنيه على البطاقة الواحدة.

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وصرح كمال لـ الدستور، بأن زيادة الدعم  بقيمة 100 جنيه على بطاقة التموين سوف يتم تحديده وفقًا للموازنة العامة من مجلس الوزراء، والمخصصة لوزارة التموين والتي تبلغ 127 مليار جنيه في السنة، منها 90 مليارًا للخبز المدعم «العيش البلدي»، و36 مليارًا للتموين، ولا يوجد أي جديد فيما يخص زيادة الدعم، وأشار«كمال» إلى أن الزيادة ليست في يد وزارة التموين، لكن الأمر من اختصاص رئاسة الوزراء المصرية. 

كما أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا في كل معارض وشوادر أهلًا رمضان على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في معارض أهلًا رمضان.

 

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وأكد، أن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع الغذائية والتموينية آمن ويكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرًا إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض وشوادر أهلًا رمضان، بالإضافة إلى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كل محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة لها.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تم إصدار تعليمات لكل الشركات التابعة للقابضة والمشاركة في أهلًا رمضان بتطبيق قرار وزير التموين بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رفع الدعم التمويني حقيقة رفع الدعم التموينيي إحدى سلاسل الغذاء في منطقة الأسمرات

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