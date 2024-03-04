البابا تواضروس يختتم جنازة الانبا بيسنتي ويعلن الأنبا يوليوس مدبرا للإيبارشية

اختتم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة جنازة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو، الراحل، وذلك بكاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية.

وقال في عظته انه تم تفويض الأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة للتدبير شؤون الإيبارشية.

ونعى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية ويطريرك الكرازة المرقسية، والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا بيسنتي، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان.

وجاء في بيان النعي الرسمي، لقد كرس نيافة الأنبا بيسنتي حياته بكاملها لله، وخدم الكنيسة بكل إخلاص وأمانة، وبساطة قلب، وتحمل المسؤوليات المتعددة التي كُلِفَ بها منذ شبابه المبكر، إلى أن عطله المرض الذي أَلَّمَ به في السنوات الأخيرة، فاحتمله بشكر ورضا.

وتابع نثق أنه سينال نصيب العبد الأمين الممدوح من السيد الرب القائل: "نِعِمَّا أَيُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَالأَمِينُ كُنْتَ أَمِينًا فِي الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ. اُدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيِّدِكَ. (مت ٢٥: ٢١).

من جانبه، قدم القس رفعت فكري سعيد الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط ورئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، واجب العزاء في بيان تعزية قال فيه: صاحب الغبطة قداسة البابا المعظم الأنبا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.. أتقدم إلى غبطتكم وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية بخالص التعزيات القلبية لنياحة الأسقف الجليل مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة.. طالبين تعزيات الروح القدس لغبطتكم وللكنيسة.

وكان قد أعلن مركز الكنيسة القبطية الارثوذكسية الاعلامي، برئاسة القمص موسى ابراهيم، متحدث الكنيسة الرسمي، في ساعة متاخرة من مساء امس الاحد، رحيل الانبا بيسنتي، في بيان رسمي جاء نصه: رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب ٨٣ سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من ٥٣ سنة منها ٣٨ أسقفًا.. هذا وستقام صلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الاثنين ٤ مارس ٢٠٢٤ الساعة الثالثة عصرًا