بدء إلقاء نظرة الوداع على جثمان الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة (صور)

بدات الآن مراسم القاء نظرة الوداع على جثمان الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو، الراحل، والتي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الاثنين، صلاة الجنازة على جثمان الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، وذلك بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.

وقدم الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، خالص التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بوفاة مثلث الرحمات الأنبا بيسنتي، أسقف أبرشية حلوان والمعصرة والخامس عشر من مايو، المنتقل إلى جوار الرب يوم الأحد 03 آذار (مارس) 2024 م.

وقد نقل قدسه تعزيات صاحب القداسة مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، وصاحب النيافة مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس توابعها، والنائب البطريركي لمصر بالوكالة، ومجلس الكنيسة في القاهرة وشعبها.

وقد صرح قائلًا: "نودع على رجاء القيامة وحياة الدهر العتيد أسقفًا جليلًا، وأبًا روحانيًا خدم بكل حب وأمانة حقل الرب، وبذل حياته كلها في خدمة الله وكنيسته والمجتمع، بعد أن قضى حياةً رهبانيةً حافلةً بالنسك والعبادة.

وتابع قائلًا:"الآن يتمتع بالنياح في مسكن الأبرار والقديسين، وفي أحضان أبينا ابراهيم، بعد جهاد طويل في الخدمة وصراع مرير مع المرض."

واختتم تصريحاته قائلًا:"نياحًا لروحه الطاهرة وعزاءً لجميع أفراد أسرته وأبرشيته ومحبيه

وكان قد أعلن مركز الكنيسة القبطية الارثوذكسية الاعلامي، برئاسة القمص موسى ابراهيم، متحدث الكنيسة الرسمي، في ساعة متاخرة من مساء امس الاحد، رحيل الانبا بيسنتي، في بيان رسمي جاء نصه: رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب ٨٣ سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من ٥٣ سنة منها ٣٨ أسقفًا.. هذا وستقام صلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الاثنين ٤ مارس ٢٠٢٤ الساعة الثالثة عصرًا