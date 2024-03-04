فوائد تعود على الجسم عقب الاستحمام بالماء البارد يوميا

أصبح الاستحمام البارد وسيلة عصرية لبدء اليوم بسبب الفوائد المفترضة التي يقدمها، مثل تحسين الصحة العقلية والطاقة وألم العضلات، والاستحمام البارد هو شكل من أشكال الغمر في الماء البارد، أو العلاج بالماء البارد، مما يجعله مرتبطًا بحمامات الثلج والغطس في الماء البارد.

تظهر الأبحاث أن الاستحمام البارد قد يكون له فوائد صحية جزئيًا لأنه يساعد على تحسين الدورة الدموية والاستجابة للتوتر.

ووفقا لما جاء في موقع "هيلث"، إليك ما هو معروف عن الفوائد المحتملة للاستحمام البارد، ومدى قوة الأدلة لكل منها.

قد يحسن حالتك المزاجية:

إن تعريض جسمك لأي نوع من أنواع البرد ينشط الجهاز العصبي الودي، وهو المسؤول عن استجابة القتال أو الطيران . استجابة للتوتر الذي يسببه الاستحمام البارد، قد تواجه زيادة في الهرمونات التي تسمى الإندورفين، مما يجعلك تشعر بالسعادة والنشاط.

تظهر الأبحاث أيضًا أن مستقبلات البرد في الجلد ترسل كمية مكثفة من النبضات الكهربائية إلى الدماغ مما يساعد على تقليل أعراض الاكتئاب .

ولهذا السبب، غالبًا ما يزعم أنصار الاستحمام البارد أن غمر نفسك في الماء المثلج يمكن أن يمنع أو يعالج الاكتئاب ومع ذلك، فإن العلاج بالماء البارد ليس علاجًا مثبتًا لأي حالة صحية عقلية.

أظهرت إحدى الدراسات أن الاستحمام البارد لمدة خمس دقائق مرة أو مرتين يوميًا يخفف من أعراض الاكتئاب. لكن هذه الدراسة كانت من عام 2008.

يمكن أن يوقظك:

هناك علم وراء الشعور بمزيد من اليقظة بعد غمرك في الماء البارد. عندما يضرب الماء البارد بشرتك، تزداد الدورة الدموية ويندفع الدم إلى قلبك. يساعد تحسين تدفق الدم على نقل المزيد من الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، مما قد يساعدك على الشعور بمزيد من اليقظة.

قد تشعر أيضًا بمزيد من اليقظة والنشاط بسبب اندفاع الإندورفين الذي تحصل عليه من الماء البارد.

وجدت الأبحاث أن الاستحمام بالماء البارد بانتظام قد يساعد في زيادة مستويات الطاقة. وكان التأثير مشابهًا لشرب الكافيين .

يقلل من وجع العضلات:

غالبًا ما تُستخدم أشكال أخرى من العلاج البارد، مثل وضع الثلج، لتقليل الألم بعد التمرين أو للمساعدة في شفاء الإصابة، ىقد يكون للاستحمام البارد والأشكال الأخرى من الغمر في الماء البارد تأثير مماثل.

وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن غمر الجسم أسفل الرقبة لمدة 5-15 دقيقة في الماء الذي تبلغ درجة حرارته 50-59 درجة فهرنهايت ساعد في تقليل الألم بعد التمرين .

وجدت مراجعة أجريت عام 2021 لـ 32 تجربة سابقة أن الأشخاص الذين تناولوا العلاج البارد خلال ساعة من ممارسة الرياضة، أخروا آلام العضلات.