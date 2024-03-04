الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بتزوير المحررات الرسمية بالجيزة للمحاكمة

المتهمين
المتهمين

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين بـ تزوير المحررات الرسمية إلى المحاكمة الجنائية.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية بتزوير المحررات الرسمية، وكشفوا في أقوالهم عن التواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية، حيث أكدت المعلومات  قيام التشكيل العصابى الذي يضم 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتى البحيرة والجيزة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى كما ضبط بحوزتهم 6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية - 10 هواتف محمولة.

تزوير المحررات الرسمية المحاكمة الجنائية النيابة العامة تزوير تشكيل عصابي

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