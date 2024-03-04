قرار رسمي باعتبار المول التجاري المملوك لاستاد القاهرة الرياضي من المشروعات القومية

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" اليوم الاثنين، قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024 بشأن مشروع إقامة وتنفيذ المول التجاري المملوك للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، الكائن في المنطقة المحيطة باستاد القاهرة الرياضي أمام المحطة النهائية للمونوريل بشارع يوسف عباس بحى غرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة، والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه.



قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 125 لسنة 2023 بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 2.76 فدان تقريبًا ناحية محافظة القاهرة وتخصيصها لصالح الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي وقيدها في دفاترها كمال من أموالها الخاصة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قــــــــرر: ( المادة الأولى ) يعتبر مشروع إقامة وتنفيذ المول التجارى، المملوك للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى، الكائن فى المنطقة المحيطة باستاد القاهرة الرياضى أمام المحطة النهائية للمونوريل بشارع يوسف عباس بحى غرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة، والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صـدر بـرئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1445ھ ( الموافق 29 فبراير سنة 2024م ). رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.

صدر قانون البناء الموحد في 11 مايو 2008، ويهدف إلى تنظيم عملية البناء في مصر وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وينظم القانون جميع مراحل عملية البناء، بدءًا من إعداد الرسومات الهندسية وإصدار التراخيص وانتهاءً بتنفيذ الأعمال الإنشائية والتسليم، ويشمل القانون العديد من الأحكام والشروط المتعلقة بالبناء.



يذكر أنه قد صدر قانون البناء الموحد في 11 مايو 2008، ويهدف إلى تنظيم عملية البناء في مصر وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وينظم القانون جميع مراحل عملية البناء، بدءًا من إعداد الرسومات الهندسية وإصدار التراخيص وانتهاءً بتنفيذ الأعمال الإنشائية والتسليم، ويشمل القانون العديد من الأحكام والشروط المتعلقة بالبناء.ويشترط قانون البناء الموحد في مصر، الحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل البدء في أي أعمال بناء، وتحديد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للبناء، وتحديد مواصفات مواد البناء وطرق تنفيذها، ووضع معايير السلامة الإنشائية والصحية، كما يهدف قانون البناء الموحد إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها توفير بنية تحتية جيدة ومستدامة، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار البناء المخالف، والحفاظ على البيئة ومنع التلوث