الإثنين 04 مارس 2024
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مصر

"المصيلحى": تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديريات لمتابعة الحالة التموينية وتلقى شكاوى المواطنين

وزير التموين
وزير التموين

وزير التموين: السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساء في شهر رمضان

وزير التموين: يسمح لبعض المخابز المستثناة بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساء بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز بما يضمن توافر الخبز البلدي

وزير التموين: متابعة إقامة معارض وشوادر أهلًا رمضان وتوفير كل السلع وكذلك المعروض من السلع التموينية  


أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا لتنظيم العمل في المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية والأنشطة التجارية الأخرى في شهر رمضان، ونص التوجيه على إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين وأخرى فرعية بالإدارات التموينية، لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.

وصرح المتحدث الرسمي أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن التوجيه قد شمل السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساءً، بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز، على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقًا لظروف كل منطقة، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم تيسيرًا على المواطنين.

كما تضمن التوجيه الوزاري تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية، والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية، والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن السيد الأستاذ الدكتور الوزير قد وجه مديريات التموين بمتابعة استقرار الحالة التموينية وتكثيف الرقابة والمتابعة من كل الجهات الرقابية التابعة للمديرية، للتأكد من توافر وأسعار وجودة السلع وخاصة الأساسية بالأسواق وفروع المجمعات الاستهلاكية وتجار التموين ومنافذ جمعيتي، إضافة إلى الرقابة المستمرة على توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكل أنواعها بمحطات خدمة السيارات.

وفي سياق متصل، وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات باستمرار متابعة إقامة معارض وشوادر أهلًا رمضان، وتوفير كل السلع وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

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