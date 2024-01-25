الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

السلق السويسري.. ماذا يحدث في جسمك عند تناول كوب منه؟

السلق
السلق

 لا يعرف الكثيرون عن الفوائد التي تعود على الجسم  جراء تناول مشروب السلق السويسري، فهو مثله مثل الخضروات الورقية الأخرى، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن ما يحدث في جسمك عند تناول مشروب السلق السويسري.

 يساعد في خفض ضغط الدم

أظهرت الأبحاث أن انخفاض مستويات البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم يمكن أن يرتبط بارتفاع ضغط الدم، ويساعد كل معدن على تنظيم ضغط الدم من خلال آليته الفريدة، ويحتوي السلق السويسري على العناصر الثلاثة، ومن ناحية أخرى، ينظم المغنيسيوم الصوديوم والبوتاسيوم داخل وخارج الخلايا.

 يمنع هشاشة العظام:

تفقد العظام صلابتها مع التقدم في السن، مما يعرضك لخطر متزايد للإصابة بالكسور، يمكن أن يساعد تناول الخضار الورقية مثل السلق على زيادة الكالسيوم في نظامك الغذائي، لكن الفائدة الحقيقية تكمن في محتواه من فيتامين K، السلق السويسري غني بفيتامين K الذي يلعب دورا مؤثرا جدا في صحة العظام، يمكن أن يساعد فيتامين K على تحسين امتصاص الكالسيوم وتقليل إنتاج الكالسيوم في البول، وبالتالي زيادة كثافة المعادن في العظام، ومنع التهاب المفاصل.

دعم إدارة مرض السكري:

السلق السويسري غني بحمض ألفا ليبويك (ALA)، وهو أحد مضادات الأكسدة المرتبطة بتحسين حساسية الأنسولين وانخفاض مستويات الجلوكوز، يمكن أن تؤثر مكملات ALA بشكل إيجابي على إفراز الأنسولين وتوصيل الأعصاب، مما يجعله مركبًا موصوفًا بشكل شائع للأفراد الذين يعانون من اعتلال الأعصاب السكري، والذي يؤثر على الأعصاب الحسية والحركية التي تتفرع من الحبل الشوكي إلى الذراعين واليدين والساقين والقدمين.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان:

يحتوي السلق السويسري على الكلوروفيل، الذي يعتقد أنه يظهر خصائص مضادة للسرطان، على الرغم من أن الأدلة على البشر لا تزال قليلة، قد يمنع الكلوروفيل امتصاص المواد المسرطنة والتوافر البيولوجي ويساعد في القضاء على المواد المسرطنة التي لم يتم استقلابها.

تحسين الأداء الرياضي:

تشير الأبحاث الحديثة إلى وجود علاقة مفيدة بين النترات الغذائية وكفاءة العضلات، يمكن للنترات أن تؤثر على القلب والأوعية الدموية عن طريق فتح الأوعية الدموية وبالتالي تحسين استهلاك الأكسجين عند القيام بنشاط بدني.

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