ما هي مقاومة الانسولين؟.. أبرز الاعراض التى تظهر على الجسم عند الإصابة به

تعتبر مقاومة الأنسولين من أكثر المشكلات التى تواجه كثيرين منا، ولا يعلم معظمنا كيفية التعامل مع تلك الأزمة، وتستعرض “الدستور” فى السطور التالية التفاصيل الكاملة لأعراض مقاومة الانسولين والذي يظهر على الجسم.

وذكر موقع "هيلث"، هناك مجموعة من الأعراض التى تظهر على الجسم لتنذر بالإصابة بوجود مقاومة الأنسولين تتمثل في:

-ارتفاع نسبة السكر في الدم

ارتفاع نسبة السكر في الدم - المعروف طبيًا باسم ارتفاع السكر في الدم - إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، وغالبًا ما يكون هذا العرض أحد العلامات الأولى لمقاومة الأنسولين.

-ارتفاع مستوي الدهون:

يلعب الأنسولين دورًا في تنظيم الجسم لمخزون الدهون والكوليسترول، ووجود مقاومة انسولين يزيد من مخزون الدهون فى الجسم خاصة في منطقة البطن لذا فى حال وجود دهون بنسبة كبيرة في الجسم فهذا يشير إلي وجود مقاومة انسولين فى الجسم.

-زيادة الوزن غير المبرر:

عندما يصبح جسمك مقاومًا للأنسولين، يصبح من الصعب عليه استخدام السكر بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في مجرى الدم، واستجابة لهذا الإجراء، ينتج جسمك المزيد من الأنسولين للتعويض عن ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهذا الإنتاج الزائد للأنسولين يمكن أن يؤثر على جسمك لتخزين المزيد من الدهون أكثر من المعتاد، وخاصة حول الخصر.، فيترتبط زيادة وزن البطن بمقاومة الأنسولين.

-شعور مستمر بالتعب:

يعد التعب أحد الأعراض المميزة لمقاومة الأنسولين فتؤثر مقاومة الأنسولين على مدى فعالية خلاياك في امتصاص الجلوكوز للحصول على الطاقة، ونتيجة لذلك يكافح جسمك لاستخدام الجلوكوز بكفاءة، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة وزيادة التعب.

-كثرة التبول:

التبول المتكرر، أو بوال، هو محاولة جسمك للتخلص من الجلوكوز الزائد، ويعد الاضطرار إلى استخدام الحمام أكثر من المعتاد بالنسبة لك علامة شائعة على مقاومة الأنسولين.

-زيادة العطش:

نظرًا لأن السكر الزائد في مجرى الدم يجعلك تتبول كثيرًا، فإن جسمك يفقد المزيد من السوائل عن طريق البول، فالتبول بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى فقدان الماء في الجسم ويعرضك لخطر الجفاف ونتيجة لذلك، من الشائع أن تشعر بالعطش أكثر طوال اليوم.