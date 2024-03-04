الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يكشف حكم نهائى كأس مصر اليوم الإثنين

كأس مصر
كأس مصر

يستعد اتحاد الكرة، للكشف عن هوية واسم حكم نهائي كأس مصر اليوم الإثنين، حيث تنتهي المهلة التي حددها مسؤولو الجبلاية للاتحادات المعنية بترشيح طاقم حكام أجنبي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك في الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، التي تستضيفها السعودية لأول مرة في التاريخ.

وكان اتحاد الكرة قد استقر على تعيين طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة المرتقبة التي ستقام يوم الجمعة المقبل.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد التتويج باللقب 38 مرة مقابل 28 نسخة توج بها الزمالك.

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