باحث سياسى: واشنطن ترغب فى أن يحل جانتس محل نتنياهو

قال الباحث السياسي د.أشرف عكة إن زيارة بيني جانتس تعتبر طوق النجاة للولايات المتحدة بسبب تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أضاف "عكة"، خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تنسيقًا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبيني جانتس، بخصوص عملية محدودة برفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن بيني جانتس يخدم الإدارة الأمريكية بشكل كبير، مؤكدًا أن جانتس جاء لخدمة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة.

ونوه أن حكومة بنيامين نتنياهو أصبحت تؤرق بايدن، مشيرًا إلى أن جانتس يطلب مزيدًا من الضغط على نتنياهو من أجل الإطاحة به، حيث تعده الولايات المتحدة ليكون رئيس الوزراء القادم.