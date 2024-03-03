ما حكم حرق ورق المصحف للحفاظ عليه؟ داعية يجيب

أجاب الداعية الإسلامية الشيخ إسلام رضوان، على تساؤل لطالما أرّق البعض من المسلمين والذين احتاروا في كيفية التخلص بطريقة سليمة من بعض آيات القرآن بالكتب القديمة.

أضاف، خلال برنامج "دنيا ودين"، المذاع على قناة "تن" أن التخلص من ورق المصحف القديم بحرقه لا يجوز، لأنه فيه إهانة للقرآن الكريم وقدسيته.

وأكد أن الطريقة الصحيحة للتخلص من ورق المصحف هو الاحتفاظ بهذه الأوراق أو دفنها داخل حفرة عميقة، لكن لا يجوز التخلص منها عن طريق حرق تلك الأوراق، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص ممن يحرصون على إرسال بعض المصاحف التي تحتاج إلى ترميم للمساجد، وهذا فعل طيب.

وردًا على متصلة حول ثواب قراءة القرآن ووصوله للمتوفي، قال إنه يمكن قراءة القرآن وختمته ووهب ثوابه للمتوفى، وبعدد كبير وليس متوفى واحدا فقط، بحيث يمكننا أن نهب ثواب قراءة القرآن لجميع أموات المسلمين.