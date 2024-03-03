المؤتمر الدولي للسياحة الصحية يوصى بوضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية فى مصر

وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته المؤتمر الدولي للسياحة الصحية في نسخته الثانية لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه نحو العمل المؤسسي لدعم السياحة الصحية بشقيها العلاجي والاستشفائي لوضع مصر في أوائل قائمة الدول المصنفة لاستقبال السياحة الصحية على مستوى العالم.

وأشار الدكتور عوض تاج الدين فى ختام المؤتمر الذي عقد على مدى يومين بالعاصمة الإدارية إلى ضرورة التعاون بين كافة أجهزة الدولة حتى تستطيع مصر الحصول على التصنيف العادل للدول التى تستضيف السياحة العلاجية.

وأشارالمؤتمر فى ختام توصياته التى اعلنها الدكتور عوض تاج الدين الى وضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية فى مصر.

وطالب المؤتمر بإنشاء تحالفات بين القطاعين العام والخاص ومساهمة كافة المحافظات لدعم وتطوير منظومة السياحة الصحية فى مصر.

وأكد المؤتمر فى ختام توصياته على التوجه الذى تسلكه وزارة الصحة والسكان للخروج بما يدعم السياحة الصحية فى مصر ودعم كافة المناطق الاستشفائية مثل سيوة وسانت كاترين وعيون حلوان.