محافظ دمياط: تعيين نائبات للمحافظين فرصة جيدة تؤهلهن لتولي منصب المحافظ

خلال مشاركتها بقمة المرأة المصرية..

شاركت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بفعاليات قمة المرأة المصرية في نسختها الثالثة 2024، المُقامة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالشراكة بين المجلس القومي للمرأة ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا والاتحاد الأوروبي، تحت عنوان "٣٦٠ درجة نحو حياة نسائية مزدهرة".

وجاءت القمة بحضور وزيرات: التضامن الاجتماعي، التعاون الدولي، الهجرة، البيئة، والثقافة، ورئيس وفد الاتحاد الاوروبي بمصر، ورئيس منتدى الخمسين، وعدد من سفراء الدول.

وشاركت المحافظ، في جلسة نقاشية تحت عنوان: "نحو حياة مزدهرة للمرأة تؤسسها القوانين والسياسات وبرامج التمكين"، التي تركز على الخطوات التي اتخذتها الدولة على صعيد التشريعات والسياسات الوطنية الصادرة لصالح المرأة المصرية المهنية خلال الأعوام الماضية، بهدف مشاركة المرأة العادلة والشاملة للتأثير فى جميع المجالات، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع وتقييم التوصيات اللازمة في هذا الشأن لتطوير ودعم هذه السياسات بما يتوافق مع التحديات العالمية الحالية.

واستعرضت الجلسة في مضمونها، محاور تتعلق بالتوجهات الرئيسية للسياسة الوطنية لتمكين المرأة، وآليات صناعة استدامة حقيقية لهذه السياسات، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة المتعلقة بتمكين المرأة المهنية والحفاظ على حقوقها المكتسبة، ووصولها إلى المناصب القيادية وحمايتها ضد أشكال العنصرية.

وتحدثت المحافظ، خلال الجلسة حول تجربتها بتوليها منصب نائب محافظ الجيزة على مدار 4 أعوام، وأيضًا توليها منصب محافظ دمياط، وحرصها على النزول الميدانى للتعامل مع المواطنين وتوفير خدماتهم وتحقيق الشراكات مع المؤسسات الأهلية والمنظمات الدولية لإطلاق مبادرات لدعم مجالات الخدمة المجتمعية، الأمر الذي ساهم في التأكيد على فكرة وجود المرأة بهذه المناصب وقدرتها على حل المشكلات والمشاركة في مسيرة التنمية.

وأشارت محافظ دمياط، خلال الحديث، إلى أن أبرز السبل التي تسهم في نجاح وتكرار تجربة تولي السيدات منصب المحافظ، هي إتاحة فرص بتولي السيدات منصب نائبات للمحافظين باعتبارها فرصة جيدة لتدريبهن بمجالات العمل المحلي، مما يؤهلهن لتولي منصب محافظ.

وفيما يخص المحور الخاص بالدور المبذول من قبل محافظ دمياط لإتاحة الفرصة للسيدات داخل المحافظة، أكدت المحافظ، حرصها تطبيق استراتيجية تمكين المرأة، وذلك إيمانًا بما تقوم به من جهود كبيرة في مجال العمل، حيث أشارت إلى أنه تم إتاحة الفرصة للسيدات المجتهدات لتولي مناصب سواء رؤساء وحدات محلية أو نواب رؤساء وحدات محلية وأيضًا مديري إدارات داخل الهيكل الإداري للمحافظة، وحققن هؤلاء السيدات نجاحات كبيرة.

ولفتت إلى أن للمرأة الدمياطية إصرار كبير على النجاح والمشاركة في كل المبادرات التي تتيحها الدولة لتمكينها، والتي جاء أبرزها برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" الذي أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية داخل المحافظة، حيث حرصت المرأة الدمياطية على المشاركة وبقوة في هذا البرنامج.

كما أشارت محافظ دمياط، إلى تبنى المحافظة عدد من المبادرات لتعزيز استراتيجية تمكين المرأة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، حيث جاء أهم تلك المبادرات على الإطلاق، إنشاء المدينة الصديقة للنساء التي تم انشاؤها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، والتى يتم خلالها توفير دورات تدريبية للسيدات لتنمية مهاراتهن ومساعدتهن على بدء مشروعاتهن وتطويرها.

علاوة على ما تحققه المدينة بمجال التثقيف لها ولأطفالها لوقوعها بمحيط مكتبة مصر العامة والتي تحتضن أنشطة مختلفة وكتب متنوعة ومتنوعة تستهدف الأطفال والكبار.

ولفتت إلى أنه وبعد النجاح الكبير الذي حققته المدينة في تنفيذ هذه الأهداف، حصلت محافظة دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم ٢٠٢١، هذا إلى جانب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعميم هذه التجربة بقرى "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية.

ونوَّهت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإطلاق دورات تدريبية في إطار مشروع المنظمة "وظائف لائقة لشباب مصر.. معًا لمواجهة التحدي في دمياط"، التي استهدفت الشباب من الجنسين، وكان من بين المتدربين عدد كبير من النساء لمساعدتهن على بدء وتطوير مشروعاتهن.

ويركز مضمون القمة على آليات صناعة الاستدامة في تحقيق الأهداف المنشودة المتعلقة بتمكين المرأة المهنية، والحفاظ على حقوقها المكتسبة ووصولها للمناصب القيادية، وحمايتها ضد أشكال العنصرية كافة، وصناعة روابط وجسور حقيقية بين السيدات في القطاعات الرئيسية والذين يتقاسمون الالتزام بمعالجة أكبر التحديات التي تواجهها المرأة من خلال قوة المشاركة والتواصل المبنيين على العمل والالتزام.

ويتضمن الحدث إقامة ملتقى التوظيف الأول "تمكين المرأة لتمكين مصر"، لتوفير فرص عمل للخريجين وفرص تدريب للطلاب والطالبات للتأهيل إلى سوق العمل بالتعاون مع شركاء التنمية لتشكيل حالة من الإيجابية في الملتقى.

وسيعقد على هامش الملتقى ورش عمل تهدف إلى التوجه الوظيفي الصحيح لاتخاذ قرارات مهنية مستنيرة، وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، وتخصيص مساحة لكل مؤسسة مشاركة لتقديم معلومات للفتيات المشاركات والدخول في حوارات مباشرة مع الباحثات عن عمل، وتقديم المشورة الوظيفية من خلال الجلسات التفاعلية.

كما يقيم منتدى "الخمسين سيدة" بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، أول معرض متكامل لتوثيق صور وقصص أهم السيدات اللاتي شاركن وأسهمن وأثرن في صناعة وبناء تاريخ مصر على مر العصور.