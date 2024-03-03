الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدير تعليم العاصمة يتفقد سير الامتحانات بإدارة منشأة ناصر التعليمية

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة

تابع أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية بمحافظة القاهرة،  صباح اليوم الأحد، انتظام سير العملية الامتحانية لشهر فبراير بمدرسة الشيخ زايد للتعليم الأساسي التابعة لإدارة منشأة ناصر التعليمية، وكان في استقباله أيمن الفخراني، مدير عام الإدارة، وعاصم سمير وكيل الإدارة.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم على طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي على مستوى الامتحان، وأنه يشمل جميع أجزاء المنهج، وأوصى بتهيئة مناخ تربوي مناسب للطلبة لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر، وتأكد من استلام جميع الطلبة الكتب المدرسية.

كما تابع مدير المديرية سير العملية التعليمية بالمرحلة الابتدائية، وشاهد حصة لمادة العلوم ودرسًا عن أهمية الماء، وتحاور مع الطلاب عن أهمية الماء، مشددًا على ضرورة الحفاظ على كل قطرة ماء، لأنّها أكبر نعـمة وهبها الله لنـا فيـها للروح حياة.

وتابع وكيل تعليم القاهرة حصصًا للغة الإنجليزية والرياضيات والدراسات الاجتماعية، وقام بسؤال الطلاب عما توصلوا إليه فى المناهج الدراسية، وإذا كان يوجد لديهم أى عوائق.


وأوصى بعمل برامج مكثفة للقراءة والكتابة، كما استفسر منهم عن استلامهم الوجبة المدرسية.

واختتم الزيارة بمتابعة قاعات رياض الأطفال، ورحب الطلاب بسيادته بالعديد من الصيحات الترحيبية، كما قاموا بالقراءة وكتابة بعض الكلمات على السبورة، مشددًا على الاهتمام بهم فهم أمل مصر ومستقبلها.

 

وتقدم مدير تعليم العاصمة بالشكر والتقدير لمدير عام الإدارة ووكيل الإدارة والسادة المعلمين على جهودهم المبذولة والملموسة في العملية التعليمية، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح.

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