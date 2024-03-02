السبت 02 مارس 2024
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رئيس منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا": المرأة تعيش عصرها الذهبى فى مصر

الإعلامية دينا عبدالفتاح
الإعلامية دينا عبدالفتاح

قالت الإعلامية دينا عبدالفتاح، رئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، إن قمة المرأة المصرية  العام الحالي تشهد منتدى توظيف متخصصًا للمرأة بمشاركة 50 شركة في جميع القطاعات، وحضور ما يقرب من 3000 فتاة وشاب حديثي التخرج.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المُذاع على قناة "dmc" أن المنتدى يتم كل عام والهدف منه فتح مجالات أمام الأجيال الجديدة للاستفادة من خبرات 600 سيدة مصرية مهنية يتبوأن مكانات مختلفة حيث يكنّ سفراء لمصر في جميع الأماكن التي يعملن بها.

وأشارت إلى أن ملتقى التوظيف يشهد ما يقرب من 10 جلسات تأهيل مهني يوميًا، مؤكدة أن الجميع يتحدث في هذه الجلسات عن الطموحات والأحلام والبوصلة الخاصة بتوجه كل فرد، والهدف هو وضع الشباب على الطريق الصحيح، موضحة أنه يتم تقديم نماذج نجاح الرائدات.

وتابعت أن المرأة تعيش في عصر ذهبي في مصر وجميع الأبواب مفتوحة لها، موضحة أنه يتم التخطيط لعقد مؤتمرات المرأة في شتى المحافظات.

المرأة المصريه المرأة دينا عبد الفتاح منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثير ا مساء dmc

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