مايا مرسى: عصر المرأة الذهبى فى عهد الرئيس السيسى سيتوج بإنشاء متحف خاص

أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن أمنياتها في أن يشهد العصر الذهبي الحالي للمرأة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنشاء متحف خاص بتراث المرأة؛ يسجل كل ما يخص تراث وتاريخ المرأة من أزياء وإنجازات حققتها عبر العصور وصولا لعصرها الذهبي الحالي، الذي أهدته لها الإرادة السياسية المؤمنة بحقوقها.

وقالت مرسي، اليوم السبت، إنه يجري حاليا العمل على دراسة إنشاء متحف خاص بتراث المرأة المصرية عبر العصور بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالدولة.

وأضافت أن "تراث المرأة المصرية عبر التاريخ يستحق التوثيق؛ فالحضارة المصرية حضارة الملكات، حضارة التمكين، وعصرنا الحديث حافظ على حقوق المرأة وأصبحت أحلامها حدودها السماء".