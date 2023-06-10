السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مايا مرسى: عصر المرأة الذهبى فى عهد الرئيس السيسى سيتوج بإنشاء متحف خاص

مايا مرسي
مايا مرسي

أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن أمنياتها في أن يشهد العصر الذهبي الحالي للمرأة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنشاء متحف خاص بتراث المرأة؛ يسجل كل ما يخص تراث وتاريخ المرأة من أزياء وإنجازات حققتها عبر العصور وصولا لعصرها الذهبي الحالي، الذي أهدته لها الإرادة السياسية المؤمنة بحقوقها.

وقالت مرسي، اليوم السبت، إنه يجري حاليا العمل على دراسة إنشاء متحف خاص بتراث المرأة المصرية عبر العصور بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالدولة.

وأضافت أن "تراث المرأة المصرية عبر التاريخ يستحق التوثيق؛ فالحضارة المصرية حضارة الملكات، حضارة التمكين، وعصرنا الحديث حافظ على حقوق المرأة وأصبحت أحلامها حدودها السماء".

المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي العصر الذهبي الحالي للمرأة الرئيس عبد الفتاح السيسي متحف

الأكثر قراءة

بسبب خلافات الجيرة.. إصابة ربة منزل بطلق نارى فى البلينا جنوب سوهاج

وزير التموين: تسلمنا 3.4 مليون طن قمح.. والتوريد مستمر حتى نهاية أغسطس

التموين: الانتهاء من إنشاء أول مخزن استراتيجى للسلع خلال عامين

مصرع طفل غرقًا بمركز أخميم فى سوهاج

"السكة الحديد" تعلن تشغيل قطارات إضافية خلال عيد الأضحى

تحرير 502 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48