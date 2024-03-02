السبت 02 مارس 2024
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كاتبة صحفية: ملف تمكين المرأة شهد طفرة غير مسبوقة خلال 10 سنوات

الكاتبة الصحفية سماح
الكاتبة الصحفية سماح حسن

تحدثت الكاتبة الصحفية سماح حسن، عن مكتسبات المرأة المصرية في هذا الوقت، مؤكدة أن ملف تمكين المرأة شهد طفرة نوعية وغير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية.

وأضافت «حسن» خلال حوارها لبرنامج "نون القمة" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن هذه الطفرة بفضل الدولة والقيادة السياسية التي استطاعت تنفيذ ذلك على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه تمت ترجمة ذلك في العديد من الأشياء.

وتابعت: "هناك قوانين أنصفت المرأة بشكل كبير خلال السنوات الماضية"، مؤكدة أن الدولة كانت مؤمنة بدور المرأة وتمكينها وهذا واجب وطني وليس مجرد كلام.

وأشارت إلى أن الدولة ترى أن من حق المرأة أن يتم تمكينها سواء سياسيًا أو اقتصاديًا وفي كل المجالات.

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