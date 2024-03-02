السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

منى عمر: المرأة أكثر الفئات تأثرًا بالحرب فى غزة

غزة
غزة

قالت السفيرة منى عمر، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، إن الوضع غير الإنساني في قطاع غزة يشمل الجميع، مشيرة إلى أن المرأة من الفئات الأكثر تأثرًا من الحروب بسبب العديد من الأمور. 

وأضافت "عمر" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الأم في قطاع غزة مسئولة عن تأمين أبنائها وإنقاذ حياتهم، متابعة: "الأم في غزة مسئولة بأن تجري بأبنائها من الموت، وتشاهد أشلاء أولادها تتساقط أمامها، غير النساء الحوامل وما يتعرضن له".

منى عمر: الوضع الإنساني في غزة غير طبيعي

وأكد أن الوضع الإنساني في غزة غير طبيعي ولا يجوز وصفه بالإنساني، متابعة: "أهل غزة يحتاجون إلى توافر الغذاء الصحي والمياه النظيفة وهذا غير موجود".

وأشارت إلى أن المرأة في غزة تعيش في ظروف مناخية صعبة جدًا، خصوصًا بعد هدم المنازل واللجوء للعيش في الخيام وسط البرد والأمطار.

الحرب في غزة غزة قطاع غزة منى عمر السفيرة منى عمر اكسترا نيوز

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