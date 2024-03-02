هل تتأثر جبهة لبنان بنجاح مفاوضات الهدنة في غزة؟.. خبير يجيب!

قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني محمد الرز، إن منذ سبعين يوما وإسرائيل تهدد باجتياح بري للبنان، وبتحويل بيروت إلى نموذج مماثل لغزة.

وأضاف الرز في تصريحات لـ"الدستور": ومنذ اندلاع الحرب وحتى اليوم لم يتوقف مجئ الوفود الأجنبية إلى بيروت، من أميركية وفرنسية وبريطانية والمانية، حاملة معها بندا واحدا هو إيقاف المعارك في جبهة جنوب لبنان مع فلسطين المحتلة"، لافتًا أن بعض هذه الوفود جاء بالترغيب للمقاومة بمكاسب سياسية وبعضها جاء بالترهيب.

ارتباك القيادة الإسرائيلية بسبب جبهة لبنان

واعتبر أن هناك ارتباك لدى القيادة الإسرائيلية، حول الموقف في لبنان، وإن كانوا يجمعون على دخول لبنان برا إذا لم تنفع المبادرات السياسية والدبلوماسية، مردفًا:" وهي مقولة ترددت على لسان الإسرائيليين على كل المستويات، وهي مخالفة لنهج الاعتداءات الإسرائيلية السابقة التي لم تكن تعطي فرصة للمساعي السياسية بل كانت تنفذ عدوانها اولا ثم تفتح أبواب التفاوض".

ونوه إلى أن ما سبق لا يعني استبعاد وقوع عدوان عسكري على لبنان، موضحًا:" لكنه سيكون إذا حصل، مغامرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أو كما قال وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب، لن يكون العدوان نزهة".

رسائل صواريخ حزب الله اللبناني

تابع الكاتب اللبناني:" وجه حزب الله رسائل ميدانية للكيان الاسرائيلي بصواريخ متقدمة وصلت إلى مدينة حيفا وأخرى أرض جو، وتوعد الحزب بقدرات قتالية غير مسبوقة، وستكون مفاجئة حسبما قال نائبه في البرلمان حسن فضل الله قبل يومين، مشيرًا إلى أن بعض المراقبين وجدوا في رسائل الحزب تهديدا فعليا، وبعضهم الآخر اعتبرها تحسينا لاوراق تفاوض محتمل.

وأكد أن الإدارة الأميركية حذرت من عملية برية إسرائيلية يمكن أن تحدث مطلع الصيف المقبل، قائلًا:" ويأتي ذلك بينما يبحث بنيامين نتنياهو عن إنجاز يضمن به مستقبله السياسي بعد فشله في تحقيق أي هدف في غزة، وفي مرحلة وصلت فيها سمعة اسرائيل الى الحضيض دوليا وباتت الكيان الأخير في العالم الذي يعتمد سياسة الفصل العنصري".

اردف الرز:" أي عدوان شامل تشنه اسرائيل على لبنان بعد أيام أو أشهر سيكون مربكا لتل ابيب اولا، حيث سيفتح حربا اقليمية أو الى تعريض الجيش الإسرائيلي لخسائر هي الأولى من نوعها منذ قيام اسرائيل، الأمر الذي سوف ينعكس على مستقبل الكيان نفسه"، مرجحًا أن يبعد وصول المفاوضات إلى هدنة في غزة، والاتفاق على صفقة تبادل إطلاق الأسرى، شبح الحرب عن الجبهة في لبنان، كونها في الاساس جبهة مساندة لغزة.

