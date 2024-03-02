لافروف: روسيا تشعر بالقلق من الإعداد لعملية عسكرية فى رفح

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، عن قلق بلاده جراء اعتزام إسرائيل شن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي اليوم، روسيا تشعر بالقلق من أنه عشية شهر رمضان، يجري الإعداد لعملية عسكرية في رفح، التي يعيش فيها نحو ثلثي سكان القطاع.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه حال تمت العملية الإسرائيلية فإن النتيجة المحتملة لها هي التطهير العرقي.

الاتحاد الأوروبى يطالب بفتح تحقيق دولى محايد حول مجزرة الطحين بدوار النابلسى

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار، يوم الخميس الماضي، على المدنيين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى المواد الغذائية في دوار النابلسي بشارع الرشيد شمال قطاع غزة، أمر غير مبرر.

وطالب بوريل، في بيان صحفي اليوم السبت، بإجراء تحقيق دولي محايد في هذا الحدث المأساوي، قائلا "في كل الأحوال يقع على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين".

وأكد بوريل أن هذا الحادث الخطير للغاية يكشف عن أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية تسهم في خلق الجوع والمرض، وتسهم أيضًا في خلق مستوى من اليأس.

وأدان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية وعلى فتح نقاط العبور، وحثها على التعاون الكامل مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى المشاركة في الاستجابة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بحرية ودون عوائق عبر جميع نقاط العبور.