محلل فلسطينى: مصر الدولة الوحيدة التى رفضت تهجير أهل غزة

قال المحلل السياسي الفلسطيني المستشار طه الخطيب، إن غزة ما زالت تعاني من أبواق الشر والفتنة في لندن، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني في محنة وحرب.

وأضاف الخطيب في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن مصر هي الدولة الوحيدة منذ اللحظة الأولى التي رفضت عملية تهجير الفلسطينيين سواء اختياريًا أو قسريًا في سبيل الحفاظ على القضية الفلسطينية.

وتابع: "خرج الرئيس عبدالفتاح السيسي وقال لإسرائيل إذا كنتم تريدون التهجير عندكم صحراء النقب، أي على أرض فلسطين وليس لأي مكان آخر".

وأشار إلى أن تضييع الفرصة على إسرائيل يكون بتضافر الجهود والدعم، وعدم استغلال ملف المساعدات الإنسانية لضرب المصالح المصرية الفلسطينية والمصرية العربية، مؤكدًا أن هذا الأمر أخطر من قصف الطائرات.