بايدن: نجحنا فى إسقاط الحزمة الأولى من المساعدات على غزة

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، بالمساهمة في وصول المزيد من المساعدات إلى غزة، بعد نجاح أول عملية إسقاط جوي أمريكي للمساعدات الإنسانية على القطاع.

وقال بايدن في منشور له على موقع X، إن الولايات المتحدة بالتعاون مع الأردن أسقطت جوا الحزمة الأولى من المساعدات على غزة.

وأضاف: "حجم المساعدات المتدفقة إلى غزة ليس كافيًا تقريبًا وسنواصل بذل كل ما في وسعنا للحصول على المزيد من المساعدات".

ويكرر البيان التعليقات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي يوم الجمعة، عندما قال إن الولايات المتحدة "ستصر" على أن تسمح إسرائيل بإضافة المزيد من الشاحنات والطرق حتى يمكن إيصال المزيد من المساعدات إلى شعب غزة.

وكانت حذرت وكالات الأمم المتحدة هذا الأسبوع من خطر مجاعة وشيك لنصف مليون شخص في غزة، وانتقدت منظمات الإغاثة الخطط الأمريكية لإسقاط المساعدات الغذائية في القطاع باعتبارها غير فعالة.

ويقول عمال الإغاثة والمسئولون الحكوميون إن إسرائيل انخرطت في نمط واضح لعرقلة الجهود الإنسانية في القطاع.

