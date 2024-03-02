السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

CNN: استئناف محادثات الهدنة بين حماس وإسرائيل فى القاهرة

حماس
حماس

أفاد مصدران مطلعان لوكالة CNN الأمريكية، اليوم السبت، بأنه من المقرر استئناف محادثات الهدنة بين إسرائيل وحماس في القاهرة، قريبًا، وذلك مع استمرار الجهود الدولية للتوسط في وقف إطلاق النار في غزة.

ووفقًا للمصادر، لم يتضح بعد التوقيت الدقيق للمحادثات، لكنها ستعقد على مستوى الخبراء، فيما كانت المحادثات الأخيرة في باريس على مستوى القادة.

ومن المتوقع أن يحضر المحادثات مفاوضون من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وحماس، وفقًا لمصدر دبلوماسي مطلع على المناقشات.

وستكون المناقشات بين إسرائيل وحماس غير مباشرة، في غرف منفصلة.

وطلبت إسرائيل من حماس قائمة بأسماء الرهائن الأحياء والأموات، ولم ترد حماس حتى الآن على اجتماع باريس يوم الجمعة الماضي، والذي أعقبه هذا الأسبوع اجتماعات فنية في الدوحة مع فرق من الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل، بحسب CNN.

فيما صرح مسئول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين يوم السبت بأن إسرائيل "قبلت بشكل أساسي" اقتراح وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة.

وقال المسئول إنه سيتم العمل على مرحلة ثانية من الاقتراح خلال تلك الأسابيع الستة لبناء شيء مستمر.

محادثات الهدنة إسرائيل حماس القاهرة وقف إطلاق النار غزة الجهود الدولية

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