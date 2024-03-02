السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

واشنطن: عملية الإنزال الجوى فى غزة تضمنت 38 ألف وجبة

إنزال المساعدات
إنزال المساعدات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء السبت، عن أن عملية الإنزال الجوي للمساعدات في غزة، تم تنسيقها مع سلاح الجو الملكي الأردني وتضمنت توزيع 38 ألف وجبة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن "عمليات الإسقاط الجوية هي جزء من جهد متواصل لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك عن طريق توسيع تدفق المساعدات عبر الممرات والطرق البرية".

وكانت أسقطت طائرات شحن عسكرية أمريكية من طراز سي-130 يوم السبت، مساعدات للمدنيين في غزة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة، عن أن الولايات المتحدة ستبدأ قريبًا في إسقاط المساعدات جوًا إلى غزة، بعد يوم من مقتل عشرات الفلسطينيين اليائسين أثناء هروبهم بعد ضربهم أثناء الحصول على المساعدات.

الولايات المتحدة تسعى لاتفاق الهدنة في غزة

من جانبه قال مسئول أمريكي رفيع، إن بلاده تريد التوصل لاتفاق هدنة في غزة في أقرب وقت ممكن حتى يشهد رمضان فترة هدوء.

وأضاف المسئول في تصريحات لوكالة رويترز: "المحادثات بشأن اتفاق للهدنة مستمرة وتم إحراز بعض التقدم خلال الأسابيع الأخيرة"، مؤكدًا أن إسرائيل وافقت على إطار الاتفاق المقترح والكرة الآن في ملعب حماس.

تابع: "المسألة الرئيسية هي موافقة حماس على إطلاق الرهائن المستضعفين من أجل التوصل لاتفاق هدنة"، موضحًا أنه بموجب الاتفاق ستكون هناك هدنة تمتد لـ6 أسابيع إذا وافقت حماس على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

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