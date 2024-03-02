الصحة بغزة: انتشال شهيدين من "مجزرة الطحين" بدوار النابلسى

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتورأشرف القدرة، مساء اليوم السبت، انتشال شهيدين من دوار النابلسي "مجزرة الطحين" بشارع الرشيد شمال قطاع غزة.

وأضاف القدرة في تصريحات صحفية مساء اليوم، ارتفاع حصيلة مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح الخميس الماضي لـ 118 شهيدًا و760 جريحًا.

وأشار متحدث وزارة الصحة في غزة إلى أنه لا تزال عشرات الإصابات في حالة الخطر، مما قد يرفع عدد الشهداء في أية لحظة نتيجة عدم توافر الإمكانات الطبية لإنقاذ حياتهم.

"كيربى": مجزرة المساعدات تظهر ضرورة موافقة حماس وإسرائيل على وقف النار

وسبق، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم السبت، إن مجزرة قافلة توزيع المساعدات في غزة تظهر ضرورة موافقة حركة حماس وإسرائيل على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع الفلسطيني.

وأضاف كيربي، في تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز"، أن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية سيسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع بسرعة أكبر.

وأشار كيربي إلى أن إدارة بايدن تعتقد أن إسرائيل تجري تحقيقًا عادلًا في أعمال العنف التي وقعت بالقرب من قافلة المساعدات يوم الخميس في منطقة دوار النابلسي بمدينة غزة.

وقال: "تشير المؤشرات إلى أنهم يأخذون هذا الأمر على محمل الجد".

وأضاف: "أن الولايات المتحدة تريد إجابات في أقرب وقت ممكن. دعونا نرى ما توصلوا إليه ونرى ما يتعلمونه".

استشهد أكثر من 100 فلسطيني، وأصيب ما يزيد على 760 آخرين، صباح أمس الأول الخميس، عندما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار على حشود تجمعت بالقرب من قافلة مساعدات بالقرب من شارع الرشيد بمنطقة دوار النابلسي في مدينة غزة. وقال شهود إنهم رأوا أشخاصًا يطلق عليهم النار وهم يركضون نحو شاحنات المساعدات.

وادّعى جيش الاحتلال: "إن معظم الوفيات نتجت عن الدهس، كما دهست شاحنات المساعدات الناس".