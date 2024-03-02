السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز

عالم

مقتل 3 من جنود الاحتلال خلال معارك فى خان يونس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل ثلاثة جنود في المعارك الجارية مع الفصائل الفلسطينية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء الحرب إلى 585 عسكريا.

وقال الاحتلال، إن الجنود الثلاث قتلوا إثر استهداف مبنى تحصنوا فيه بمدينة خان يونس، والقتلى هم الرقيب دوليف مالكا 19 سنة، والرقيب أفيك تيري 19 سنة، والرقيب يانون يتسحاق 20 سنة، وجميعهم مقاتلين في الكتيبة 450.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الحدث الذي قتل فيه الجنود وقع في منطقة عبسان شرق خان يونس، "حيث دخلت قوة كبيرة من الجيش إلى داخل أحد المباني وبعد دخولهم تم تفجيرعبوات ناسفة أدت إلى مقتل 3 جنود وإصابة 14 آخرين حالة 5 منهم خطيرة وتدخلت وحدة الإنقاذ 669 لسحب الجرحى من تحت الأنقاض".

وحتى اليوم، اعترف الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي بمقتل 585 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 245 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.
 

جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ثلاثة جنود المعارك الجارية الفصائل الفلسطينية جنوب قطاع غزة وسائل اعلام إسرائيلية

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