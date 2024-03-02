تفاصيل لقاء وزير الخارجية الفلسطينى ونظيرته الرومانية حول قطاع غزة

أطلع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم السبت، وزيرة خارجية رومانيا لومينيتا أودوبيسكو، على آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعلى الأوضاع الكارثية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.

وشدد المالكي خلال لقائه نظيرته الرومانية، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، على أن وقف إطلاق النار بشكل مستدام قبيل حلول شهر رمضان المبارك وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل آمن، تشكل الأولوية القصوى الآن.

وأعرب وزير الخارجية الفلسطيني عن شكره لرومانيا على مواقفها الداعمة لفلسطين، مؤكدًا أهمية الدور الفعّال الذي من الممكن أن تمارسه رومانيا على المستويات الدولية كافة من أجل وقف إطلاق النار بشكل مُستدام، والمشاركة في تشكيل رؤية مستقبلية قائمة على تحقيق العدالة للفلسطينيين.

من جانب آخر، أشار الوزير المالكي إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين ورومانيا.

رومانيا تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني

فيما أعربت وزيرة خارجية رومانيا عن تضامن بلادها مع الشعب الفلسطيني، مؤكدة أهمية إنهاء المأساة المستمرة في قطاع غزة والوصول إلى وقف إطلاق النار قبل بدء شهر رمضان، مشددة على أنّ بلادها ستستمر في ممارسة الضغط والعمل دوليًا من أجل وقف هذه الحرب وتوفير المساعدات والاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في القطاع.

وحضر اللقاء إلى جانب الوزير، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية تركيا فائد مصطفى، وملحق دبلوماسي دانا جبارين من مكتب الوزير.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن قلق بلاده جراء اعتزام إسرائيل شن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي اليوم، روسيا تشعر بالقلق من أنه عشية شهر رمضان، يجري الإعداد لعملية عسكرية في رفح، التي يعيش فيها نحو ثلثي سكان القطاع.