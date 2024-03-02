السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

انتهاء فاعليات الجلسة الرابعة للمؤتمر الدولي لـ"اتحاد خبراء الضرائب العرب"

الجلسة الرابعة للمؤتمر
الجلسة الرابعة للمؤتمر الدولي لإتحاد خبراء الضرائب العرب

انتهت فاعليات الجلسة الرابعة من المؤتمر الدولي الأول لإتحاد خبراء الضرائب العرب، الذي حمل عنوانا "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي"، الذي عقد في القاهرة، اليوم السبت برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية.


تناولت الجلسة الرابعة المحور الرابع من المؤتمر بعنوان: "الضرائب المستقبلية والدولية وأهداف التنمية المستدامة "، برئاسة الدكتور مصطفى محمود عبد القادر مستشار الضرائب الدولية بالأمم المتحدة رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأسبق و "المقرر" الدكتور على حماد على المستشار الضريبي بالأمم المتحدة ويقوم بالتعقيب كل من أ. د نيفين مكرم أستاذ الذكاء الاصطناعي – أكاديمية السادات عميد مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي والأستاذ على سعد الاوجلي المدير بالإدارة التنفيذية – مصلحة الضرائب الليبية وخالد طلعت إبراهيم أبو زهرة محاسب وخبير الضرائب الدولية والأستاذ نور الدين فريعه الخبير الجبائي مكتب B. D. O للاستشارات العالمية الضريبية تونس.
كما يستعرض عددا من الأبحاث الأول بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في الحد من استراتيجيات التخطيط الضريبي التعسفي للشركات متعددة الجنسيات" للباحثة سارة دياب باحثة دكتوراه في المحاسبة الضريبية وبحث آخر بعنوان "دور الضرائب في التنمية المستدامة" يقدمه الدكتور محمود محمد حجاجي دكتور الاقتصاد والمالية العامة والباحث في الشئون القانونية والاقتصادية.


وأعقب الجلسة إصدار البيان الختامي، وإعلان توصيات المؤتمر والإعلان عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين اتحاد خبراء الضرائب العرب مع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.


وانطلق اليوم السبت، المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي" برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وبحضور عربي وعالمي.


شارك في المؤتمر السفير محمدي أحمد التي ، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور محمد معيط وزير المالية المصري بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء راعى المؤتمر، والسفير مهند عبد الكريم العكلوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والدكتور طلال أبو غزالة المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة والدكتور تيتسويا موجي رئيس قسم التطوير الضريبي بهيئة التعاون الدولي اليابانية- الجايكا، وخبراء الضرائب والذكاء الاصطناعي في الوطن العربي والعالم.  


يتضمن المؤتمر محاور أربعة رئيسية: "الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على التشريعات الضريبية، وآليات تطوير الإدارات والمؤسسات الضريبية وتعزيز الشفافية والعدالة في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واقع النظم الضريبية العربية ومدى قدرتها على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعي، والضرائب المستقبلية والدولية وأهداف التنمية المستدامة"...

رئيس اتحاد الخبراء العرب: الضرائب أهم محاور الوحدة الاقتصادية العربية


يذكرأن إتحاد خبراء الضرائب العرب ( FATE ) منظمة عربية دولية تعمل فى نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية من أجل خلق بيئة ومناخ قادر على تعزيز الإستثمارات العربية وتطوير الخبرات والمهارات الضريبية بين خبراء الضرائب العرب لبناء مجتمع ضريبى عربى لديه الوعى والثقافة الضريبية قادر على التعاون والتنسيق بين كافة الإدارات والأجهزة والمؤسسات والجمعيات وغيرها التى تتعامل فى المنظومة الضريبية لبناء جسور من التعاون والثقة المتبادلة لتعزيز وتحسين السياسات والأجهزة الضريبية وتطوير إدراك المجتمع العربى لأهمية الضرائب فى ظل نظام عالمى متغير.

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