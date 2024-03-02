فعاليات الجلسة الرابعة للمؤتمر الدولي لـ"خبراء الضرائب العرب"

بدأت فعاليات الجلسة الرابعة من المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب، الذي حمل عنوان "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي"، الذي عُقد في القاهرة، اليوم السبت برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية.

تناولت الجلسة الرابعة المحور الرابع من المؤتمر بعنوان: "الضرائب المستقبلية والدولية وأهداف التنمية المستدامة "، برئاسة الدكتور مصطفى محمود عبدالقادر مستشار الضرائب الدولية بالأمم المتحدة رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأسبق و"المقرر"الدكتور علي حماد علي المستشار الضريبي بالأمم المتحدة ويقوم بالتعقيب كلا من الدكتور نيفين مكرم استاذ الذكاء الاصطناعي – أكاديمية السادات عميد مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي وعلي سعد الأوجلي المدير بالإدارة التنفيذية – مصلحة الضرائب الليبية وخالد طلعت إبراهيم أبو زهرة محاسب وخبير الضرائب الدولية ونور الدين فريعة الخبير الجبائى مكتب B.D.O للاستشارات العالمية الضريبية تونس.

كما يستعرض عدد من الأبحاث الأول بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في الحد من استراتيجيات التخطيط الضريبي التعسفي للشركات متعددة الجنسيات" للباحثة سارة دياب باحثة دكتوراه في المحاسبة الضريبية وبحث آخر بعنوان "دور الضرائب في التنمية المستدامة" يقدمه الدكتور محمود محمد حجاجي دكتور الاقتصاد والمالية العامة والباحث في الشئون القانونية والاقتصادية.

وأعقب الجلسة إصدار البيان الختامي وأعلان توصيات المؤتمر والاعلان عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين اتحاد خبراء الضرائب العرب مع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

وانطلق اليوم السبت، المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي" برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وبحضور عربي وعالمي.

شارك في المؤتمر السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والدكتور محمد معيط وزير المالية المصرى بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء راعى المؤتمر، والسفير مهند عبد الكريم العلكوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والدكتور طلال أبو غزاله المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة والدكتور تيتسويا كوجى رئيس قسم التطوير الضريبي بهيئة التعاون الدولى اليابانية - الجايكا، وخبراء الضرائب والذكاء الاصطناعي في الوطن العربي والعالم.

ويتضمن المؤتمر محاور أربعة رئيسية: "الذكاء الإصطناعى وتأثيراته على التشريعات الضريبية، وآليات تطوير الأدارات والمؤسسات الضريبية وتعزيز الشفافية والعدالة فى ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واقع النظم الضريبية العربية ومدى قدرتها على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعى، والضرائب المستقبلية والدولية وأهداف التنمية المستدامة".

جدير بالذكر أن اتحاد خبراء الضرائب العرب (FATE) منظمة عربية دولية تعمل فى نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية من أجل خلق بيئة ومناخ قادر على تعزيز الإستثمارات العربية وتطوير الخبرات والمهارات الضريبية بين خبراء الضرائب العرب لبناء مجتمع ضريبي عربي لديه الوعي والثقافة الضريبية قادر على التعاون والتنسيق بين كافة الإدارات والأجهزة والمؤسسات والجمعيات وغيرها التي تتعامل فى المنظومة الضريبية لبناء جسور من التعاون والثقة المتبادلة لتعزيز وتحسين السياسات والأجهزة الضريبية وتطوير إدراك المجتمع العربي لأهمية الضرائب في ظل نظام عالمي متغير.