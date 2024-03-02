أمين عام اتحاد خبراء الضرائب العرب يشكر السيسي لاستضافة مصر المؤتمر الدولي الأول

قدم الدكتور عيسى الشريف أمين عام اتحاد خبراء الضرائب العرب، عضو مجلس الشيوخ المصري، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمصر العروبة لاستضافتها مؤتمر الاتحاد الدولي الأول بعنوان "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل الذكاء الاصطناعي"، الذي انعقد في القاهرة اليوم.



وقدم "الشريف" التحية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وللدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، لرعايتهما وحضورهما المؤتمر. كما تم تقديم التحية للسفير مهند العلكوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وللسفير محمدي النى، الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، لرعايتهما ودعمهما المستمر للاتحاد من أجل تحقيق أهدافه. وتم التقدير والشكر أيضًا لمعالي السفير محمد عبد الله التوم، سفير دولة السودان الشقيقة، لحرصه على حضور المؤتمر في ظل الأزمة العصيبة التي تمر بها السودان.

وفي كلمته بالمؤتمر، أكد "الشريف" أن اتحاد خبراء الضرائب العرب، الذي تأسس تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، له أهداف عديدة منها تأسيس جيل من خبراء الضرائب العرب المتطورين والقادرين على المساهمة في تطوير المنظومة الضريبية العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل العربي. وأعلن "الشريف" تضامنه مع الشعب الفلسطيني وغزة في مواجهة ما يتعرضان له من عدوان، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود العربية المشتركة ودعم العلاقات المتبادلة في المجال الضريبي العربي.

وفي ختام كلمته، أكد "الشريف" إيمانه بأهمية تحقيق العدالة والكفاءة والتوازن في السياسات الضريبية لبناء منظومة ضريبية عربية موحدة قادرة على تلبية الاستثمارات والتبادل التجاري العربي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الوطن العربي.

وتابع أن الأمة العربية الآن تمر بلحظات عصيبة، وما نراه الآن من فتن وأزمات يدعو الأمم إلى التضامن مع الأمة العربية، وما نشهده في غزة الصامدة من المأساة الإنسانية المستمرة والمتصاعدة يجعلنا نطالب بتوحيد الجهود من أجل تحقيق الوحدة. ولن تتحقق الوحدة إلا بالإخلاص لهذا الوطن والإرادة والعلم.

وأشار إلى أن تأسيس اتحاد خبراء الضرائب العرب تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية له أهداف ورؤى عديدة حددها النظام الأساسي للاتحاد، منها تأسيس جيل من خبراء الضرائب العرب المتطورين والقادرين على المساهمة في تطوير المنظومة الضريبية العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل العربي، بحيث يمتلكون مهارات فائقة وقادرة على تطوير السياسات الضريبية الحديثة بما يحقق الكفاءة والتقدم التكنولوجي والضريبي طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

ومن هذا الهدف كان إطلاق المؤتمر العربي الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب تحت عنوان "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي"، والذي يُقام تحت رعاية رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، استشرافًا لمستقبل النظم الضريبية العربية.