السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيراميدز يتعادل مع نواذيبو ويتذيل مجموعته في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز ونواذيبو
بيراميدز ونواذيبو

اختتم فريق بيراميدز مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه نواذيبو الموريتاني بنتيجة هدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في إطار الجولة السادسة من المجموعة الأولى للبطولة. 

افتتح مولاي أحمد خليل "بسام" التسجيل لنواذيبو في الدقيقة 64، لكن الكونغولي فيستون مايلي منح التعادل لبيراميدز في الدقيقة 73. 

وأحرز عيسى مبارك الهدف الثاني للفريق الموريتاني في الدقيقة 82 قبل أن يتمكن فيستون مايلي من إحراز التعادل لبيراميدز في الدقيقة 90 من عمر المباراة. 

وفشل بيراميدز في تحقيق الفوز في دور المجموعات، منذ انتصاره في الجولة الأولى على مازيمبي الكونغولي بهدف دون رد. وأنهى بيراميدز مسيرته في دور المجموعات باحتلاله المركز الرابع برصيد 5 نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن نواذيبو الذي حل في المركز الثالث.

وكان بيراميدز، قد ودع مرحلة المجموعات للبطولة، عقب الخسارة من مضيفه مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الأولى.

وبدأ بيراميدز مباراة اليوم أمام نواذيبو بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

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