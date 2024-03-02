إنفانتينو يكشف عن موقفه بشأن تطبيق البطاقات الزرقاء فى المباريات

كشف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن موقفه بشأن تطبيق مقترح البطاقات الزرقاء، خلال المباريات.

واستبعد جياني إنفانتينو بشكل قاطع احتمالية تطبيق البطاقات الزرقاء مستقبلا.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد قرر اقترح تطبيق البطاقات الزرقاء، بهدف تمكين الحكام من القدرة على طرد اللاعبين (مؤقتا) لمدة عشرة لاعبين بسبب الاعتراض على الحكم أو ارتكاب أخطاء.

كان يُنظر إلى مثل هذا التغيير في القاعدة على أنه وسيلة محتملة لتعزيز الروح الرياضية والانضباط في الملعب. ومع ذلك، قوبل الاقتراح بمقاومة من الفيفا، حيث أعلن إنفانتينو صراحةً معارضته للمقترح، حيث قال، "إنها بطاقة حمراء مقابل البطاقة الزرقاء"، تشير إلى رفض واضح للاقتراح على مستوى النخبة في كرة القدم.

وقال إنفانتينو عن الاقتراح في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس": "لن تكون هناك أي بطاقات زرقاء تستخدم على المستوى الاحترافي، هذا موضوع ليس محل مناقشة بالنسبة لنا".

وأضاف: "فيفا يعارض تمامًا أمر البطاقات الزرقاء، لم أكن على علم بهذا الموضوع، أنا رئيس فيفا، واعتقد أننا لنا رأي في مجلس الاتحاد الدولي للحكام، لذلك فالمفضل بالنسبة لنا استمرار الطرد، على البطاقة الزرقاء.

واستمر: "كل اقتراح وكل فكرة يجب التعامل معها باحترام بالطبع، لكن بمجرد النظر إلى الأمر، عليك أيضًا حماية لعبة كرة القدم، جوهرها، وبالتالي، لن تطبق البطاقة الزرقاء".