اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق تأمين العاملين بشركة مصانع النحاس المصرية

نشرت الوقائع الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 29 لسنة ٢٠٢٤ بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصانع النحاس المصرية.

ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 29 لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ 8/1/2024 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصانع النحاس المصرية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٩ بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصانع النحاس المصرية برقم (۳۱۹) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 1/8/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1/8/2023 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم ١٤٦٨ لسنة ٢٠٢٣ بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/12/2023 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2/1/2024 ؛ قـــــرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادتين (4/5، 5) من الباب الثاني (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (۱۳/ج) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية: الباب الثاني - ( الاشتراكات وشروط العضوية ): مادة (4) - يشترط في العضو ما يلي: 5- يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني عند الانضمام طبقًا للجدول التالي: المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور) 26 فأكثر وتحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانوني وتاريخ الانضمام. تحسب كسور السنة نسبيًا. مادة 5 - تتكون الاشتراكات مما يلي: 1- اشتراك شهري بواقع (١٢٪) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (13/ج) يحصل من الأعضاء. ۲- مساهمة الجهة بواقع مائة وسبعون ألف جنيه شهريا بزيادة سنوية مركبة بواقع (10٪). الباب الثالث - ( المزايا ): مادة 13 - أحكام عامة فى صرف المزايا: (ج) أجر الاشتراك: هو الأجر الأساسي الشهري وفقًا لجداول الأجور والمرتبات بالجهة في 1/7/2016 بقيمته فى ذلك التاريخ، ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.

مادة ۲ - تسري هذه التعديلات ابتداء من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه. مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح