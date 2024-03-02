السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة سائق نتيجة انقلاب سيارة بطريق الواحات

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

باشرت النيابة العامة، التحقيق في إصابة شخص، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات. 

وتلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصاب على طريق الواحات. 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبيَّن بالفحص أنه أثناء سير السيارة على طريق الواحات  اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما تسببت في انحراف السيارة، وأدى ذلك الأمر إلى انقلاب السيارة وإصابة قائدها.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة اصابة شخص انقلاب سيارة ملاكى طريق الواحات غرفة عمليات الجيزة

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